Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı
İstanbul Sarıyer’de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü trafiği birbirine kattı. Maslak’ta önü kesilen sürücü, ters yöne girip bir süre daha kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracın lastiklerine ateş ederek yakaladı. 16 suç kaydı ve cinsel saldırı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, İstanbul’da kovalamaca sonucu yakalandı.