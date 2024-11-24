Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

İstanbul Sarıyer’de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü trafiği birbirine kattı. Maslak’ta önü kesilen sürücü, ters yöne girip bir süre daha kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracın lastiklerine ateş ederek yakaladı. 16 suç kaydı ve cinsel saldırı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı - 1

Hakkında çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, İstanbul’da kovalamaca sonucu yakalandı.

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Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı - 2

Olay, 19 Kasım Salı günü saat 15.20 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Okan Ö., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yapılan uygulama noktasına yaklaştığı sırada kaçmaya çalıştı.

Bu sırada polis ekipleri sürücüye müdahale etti. “Dur” ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Çayırbaşı’ndan Hacıosman’a doğru hızla ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürerek Maslak’taki bir hastanenin önüne geldi.

Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı - 3

Burada trafiğe takılan sürücü Okan Ö. arkasından gelen polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Ancak sürücü dönüş yaparak önce hastanenin önündeki yola girdi ardından da kaçmaya devam etti.

Polis ekiplerinin aracın lastiklerine ateş açması sonucu kaçamayacağını anlayan Okan Ö., otomobilden inerek yaya olarak uzaklaşmak istedi.

Ancak şüphelinin peşinde olan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Okan Ö.’yü kısda sürede yakaladı.

Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı - 4

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüpheli Okan Ö.’nün yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında poliste 16 suç kaydı ve cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İfadesi alınan Okan Ö. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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