Maslak’ı birbirine kattı: Cinsel saldırıdan aranan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Olay, 19 Kasım Salı günü saat 15.20 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Okan Ö., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yapılan uygulama noktasına yaklaştığı sırada kaçmaya çalıştı.

Bu sırada polis ekipleri sürücüye müdahale etti. “Dur” ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Çayırbaşı’ndan Hacıosman’a doğru hızla ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürerek Maslak’taki bir hastanenin önüne geldi.