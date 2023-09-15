Maslak'ta kafeye silahlı saldırı : 6 İsveçli gözaltında
İstanbul Sarıyer'de site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alındı. İsveç uyruklu şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, havalı tüfek ve tabancalar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içinde bulunan kafede 6 Eylül saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi, içerde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi.