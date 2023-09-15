Maslak'ta kafeye silahlı saldırı : 6 İsveçli gözaltında

İsveç uyruklu İ.A.(33) adına kayıtlı minibüs, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu caddesinde durduruldu. Araç içinde bulunan minibüsün şoförü K.K.(47), İsveç uyruklu şüpheliler Richard İcho M.(23), Mevludın M.(31), Salah K.M.A.Z.(24), Elvır M.(22), Harrıs L.O.(30) gözaltına alındı.

Başakşehir ve Sarıyer'de ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskında İsveç uyruklu Setalla M.A.S.(21)'in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız olan Sar 9 Mete 9 mm tabanca, Glock marka tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 adet bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, havalı tabanca tüpleri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.