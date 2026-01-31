Maslak'ta yangın paniği: Beş araç yandı
31.01.2026 08:24
AA
İstanbul Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir otoparkta yangın çıktı. Yangında beş otomobil zarar gördü.
Anadolu Ajansı
İstanbul Maslak'ta bir otoparkta yangın çıktı.
Olay, Atatürk Oto Sanayi içerisinde yaşandı.
Anadolu Ajansı
Aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.
Olayda yanan beş otomobil kullanılmaz hale geldi.