MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM

TV8'de ekrana gelen MasterChef 2025'te 4. gruptan da son isimler seçiliyor. Yarışmada şefler tarafından istenen iki tabağıda en iyi yapan isim Merve oldu ve ana kadroya 19. olarak katıldı.



2 Ağustos günü 20. ismin de belirlenmesi ile ana kadro savaşı son bulacak. İşte, önlük kazanarak ana kadroya dahil olan isimler: