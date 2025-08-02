MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak?
MasterChef Türkiye yarışmasında 2025 sezonunun yarışmacıları kesinleşiyor. 20. yarışmacı da belirleniyor. Ana kadro seçimi ardından yarışmacılar 2025 MasterChef şampiyonluğu için mücadele edecek. 4 ayrı gruptan toplamda 20 isim MasterChef önlüğü giyiyor. 20. yarışmacı da belirlendikten sonra MasterChef'e veda etmemek ve şampiyon olmak için tabaklar yapılacak. MasterChef ana kadroya giren isimler...
TV8'in fenomen yemek yarışmalarından MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro tamamlanıyor. Günlerdir süren rekabetin ardından 4. gruptan da son isim seçiliyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danielo Zanna'nın talep ettiği tarifleri en iyi şekilde çıkaran isimler ana kadroya dahil oldu. Sonraki süreçte de şeflerin istediği tabakları en iyi yapan isimler MasterChef serüvenine devam edecek. MasterChef'te ana kadroya girin son isim...