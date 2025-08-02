MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak?

MasterChef Türkiye yarışmasında 2025 sezonunun yarışmacıları kesinleşiyor. 20. yarışmacı da belirleniyor. Ana kadro seçimi ardından yarışmacılar 2025 MasterChef şampiyonluğu için mücadele edecek. 4 ayrı gruptan toplamda 20 isim MasterChef önlüğü giyiyor. 20. yarışmacı da belirlendikten sonra MasterChef'e veda etmemek ve şampiyon olmak için tabaklar yapılacak. MasterChef ana kadroya giren isimler...

MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak? - 1

TV8'in fenomen yemek yarışmalarından MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro tamamlanıyor. Günlerdir süren rekabetin ardından 4. gruptan da son isim seçiliyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danielo Zanna'nın talep ettiği tarifleri en iyi şekilde çıkaran isimler ana kadroya dahil oldu. Sonraki süreçte de şeflerin istediği tabakları en iyi yapan isimler MasterChef serüvenine devam edecek. MasterChef'te ana kadroya girin son isim...

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MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak? - 2

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM

TV8'de ekrana gelen MasterChef 2025'te 4. gruptan da son isimler seçiliyor. Yarışmada şefler tarafından istenen iki tabağıda en iyi yapan isim Merve oldu ve ana kadroya 19. olarak katıldı.

2 Ağustos günü 20. ismin de belirlenmesi ile ana kadro savaşı son bulacak. İşte, önlük kazanarak ana kadroya dahil olan isimler:

MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak? - 3

1. Grup Yarışmacıları

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

2. Grup Yarışmacıları

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

MasterChef ana kadro yarışmacıları: MasterChef Türkiye 19. yarışmacı belli oldu! Ana kadroya giren son isim kim olacak? - 4

3. Grup Yarışmacıları

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

4. Grup Yarışmacıları

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve

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