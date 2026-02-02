Matkapla çalışırken baca boşluğuna düştü. Birinci katta durdu, kurtarmak için duvar kırdılar

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Kibar Taşkın, yaşadığı ilginç anları anlattı.

Taşkın, "Mesleğim gereği çalışma sahamıza gittiğimizde mevcutta olan bacanın bize yetersiz olduğunu fark ettik. Altıncı kattan bacaya girdim. Kırarak genişletmeye çalışırken üçüncü kata kadar indim. Dengemi sağlayamayarak düşmeye başladım. Birinci kata kadar düştüm. Düşüş hızımı azaltmak için kollarımı açtım. Birinci katta sıkışarak durdum. Arkadaşlarıma sıkıştığımı söylediğimde duvarlara vurarak benim nerede olduğumu tespit ederek beni çıkardılar." ifadelerini kullandı.