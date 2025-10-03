Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni delil | Katil zanlısından mektup: "Aslanlar gibi yatar çıkarız"
Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin yargılamada yeni bir delil, dava dosyasına girdi. Davanın sanıklarından B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye gönderdiği mektup delil sayıldı. Mektupta, "Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın." ifadeleri yer aldı.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yargılama sürerken, dava dosyasına yeni bir delil girdi.
Türkiye'nin aylardır konuştuğu cinayet 24 Ocak 2025 günü Kadıköy'de işlendi.
Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı.
Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi.
Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.