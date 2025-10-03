Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni delil | Katil zanlısından mektup: "Aslanlar gibi yatar çıkarız"

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin yargılamada yeni bir delil, dava dosyasına girdi. Davanın sanıklarından B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye gönderdiği mektup delil sayıldı. Mektupta, "Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın." ifadeleri yer aldı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yargılama sürerken, dava dosyasına yeni bir delil girdi.

Türkiye'nin aylardır konuştuğu cinayet 24 Ocak 2025 günü Kadıköy'de işlendi.

Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı.

Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi.

Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

DAVA DOSYASINA YENİ BİR DELİL GİRDİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci celsesinde mahkeme, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Mekup şöyle devam etti:

"- Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme.

- Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var."

"YANLIŞ İFADE VERMESE TUTUKLANMAZDI"

B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları ise şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"- Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana.

- Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol."

