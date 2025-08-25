Mavi denizanaları sahili sardı: Tedirgin eden görüntü

Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilini saran mavi renkli denizanaları vatandaşları tedirgin etti.

Mavi denizanaları sahili sardı: Tedirgin eden görüntü - 1


Gemlik Körfezi'ndeki sahil şeridi, büyüklü küçüklü mavi denizanalarıyla doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mavi denizanaları sahili sardı: Tedirgin eden görüntü - 2

Mavi renkli denizanaları yüzmek isteyen tatilcileri tedirgin ederken balıkçılara da zor anlar yaşattı.


Mavi denizanaları sahili sardı: Tedirgin eden görüntü - 3

Gemlik Belediyesi yetkililerine seslenen vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Mavi denizanaları sahili sardı: Tedirgin eden görüntü - 4

Sahile dökülen atıkların denizanalarına sebebiyet verdiğini iddia eden vatandaşlar, kimsenin zarar görmeden körfezin bir an önce temizlenmesini talep etti.

DAHA FAZLA GÖSTER