Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi

'CEZASIZ KALMAMALI'

Dede ve torunun avukatlığını yapan Selin Karahisar da, “Müvekkilim ve dedesi 14 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Kapaklar her çeşit renk ve ebatta. Tek tek kendi elleri ile ayırıyorlar. Bu kadar emeğe karşılık bu davranış cezasız kalmamalı. Bizim dosyamızdaki plastikler ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için daha kıymetli” diye konuştu.