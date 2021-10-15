Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi

Haberler - DHA 15.10.2021 - 14:44
Çalan kişi, Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. (20) hakkında, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş katılırken, tutuksuz yargılanan Mohammed Tahreer A. yer almadı.
Savunması alınamayan şüpheli için bir sonraki duruşmaya ‘zorla getirilmesi’ kararı çıkarıldı.
Plastik kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağladıklarını hatırlatan Melike Sarıtaş, “Hırsızlığın her türlüsü suç. Ama bizimki bir çevre olayı. Engellilere yardımcı oluyoruz ve çevremize katkı sağlıyoruz. Bu güzel bir ekonomi olayı. Kapakları çalan kişi bulundu. Şu an tek isteğimiz gerekli cezayı alması ve adaletin yerini bulması. Bugün benim başıma geldi, yarın başkasına gelebilir” dedi.
Dede ve torunun avukatlığını yapan Selin Karahisar da, “Müvekkilim ve dedesi 14 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Kapaklar her çeşit renk ve ebatta. Tek tek kendi elleri ile ayırıyorlar. Bu kadar emeğe karşılık bu davranış cezasız kalmamalı. Bizim dosyamızdaki plastikler ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için daha kıymetli” diye konuştu.