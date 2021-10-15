Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi

Eskişehir'de plastik mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'ın, evlerinin önünden 30 çuval mavi kapak çalındı. Irak uyruklu şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

Haberler - DHA 15.10.2021 - 14:44

Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 1
Eskişehir'de, 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş’ın (19) evlerinin önünden 30 çuval mavi kapak çalındı.
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 2

Çalan kişi, Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. (20) hakkında, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 3
Şüpheli ise çuvalları çöp zannederek aldığını ifade ederek pişman olduğunu söyledi. Ayrıca iddianamede şüphelinin ‘kaçamaklı’ olarak suçunu itiraf ettiği bilgisine de yer verildi.
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 4

İLK DURUŞMAYA KATILMADI

Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş katılırken, tutuksuz yargılanan Mohammed Tahreer A. yer almadı.

Savunması alınamayan şüpheli için bir sonraki duruşmaya ‘zorla getirilmesi’ kararı çıkarıldı.

Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 5
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 6

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Plastik kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağladıklarını hatırlatan Melike Sarıtaş, “Hırsızlığın her türlüsü suç. Ama bizimki bir çevre olayı. Engellilere yardımcı oluyoruz ve çevremize katkı sağlıyoruz. Bu güzel bir ekonomi olayı. Kapakları çalan kişi bulundu. Şu an tek isteğimiz gerekli cezayı alması ve adaletin yerini bulması. Bugün benim başıma geldi, yarın başkasına gelebilir” dedi.

Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 7

'CEZASIZ KALMAMALI'

Dede ve torunun avukatlığını yapan Selin Karahisar da, “Müvekkilim ve dedesi 14 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Kapaklar her çeşit renk ve ebatta. Tek tek kendi elleri ile ayırıyorlar. Bu kadar emeğe karşılık bu davranış cezasız kalmamalı. Bizim dosyamızdaki plastikler  ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için daha kıymetli” diye konuştu. 

Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 8
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 9
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 10
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 11
Mavi kapak hırsızına 7 yıl hapis istemi - 12

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