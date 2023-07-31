Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı
İstanbul’un Şile ilçesinde mayın paniği yaşandı. Yüzmek için Sofular Köyü’nde sahile giden bir vatandaş, denizde mayın görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amacıyla sahili boşalttı. Denizde bulunan 30’a yakın mayının, Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacağı bildirildi.
Şile’de mayın paniği yaşandı.
Geçen günlerde, denize girmek için Sofular Köyü sahiline giden bir vatandaş, denizde mayın olduğunu gördü.