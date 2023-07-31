Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı

İstanbul’un Şile ilçesinde mayın paniği yaşandı. Yüzmek için Sofular Köyü’nde sahile giden bir vatandaş, denizde mayın görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amacıyla sahili boşalttı. Denizde bulunan 30’a yakın mayının, Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacağı bildirildi.

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 1

Şile’de mayın paniği yaşandı.

Geçen günlerde, denize girmek için Sofular Köyü sahiline giden bir vatandaş, denizde mayın olduğunu gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 2

Vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, denizde 30’a yakın patlamamış mayın olduğunu tespit etti.

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 3

PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 4

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATACAK

Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi.

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 5

30’a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

Mayın paniği | Şile’de 30’a yakın patlamamış mayın tespit edildi, plaj kapatıldı - 6
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