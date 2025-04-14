Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre her ay kira zam oranı belirleniyor. Konut ve iş yerlerinin kira artış miktarları için 12 aylık TÜFE verileri gereklidir. Nisan ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 51,26 şeklinde olmuştu. Kiracı ve ev sahiplerinin gözü Mayıs kira zam oranının belli olacağı tarihte.
Kira artış oranı, TÜFE verilerine göre şekilleniyor. Mülk sahipleri ise belirlenen kira zam oranı miktarında ya da daha az artış yapma hakkına sahip oluyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. Peki, 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?