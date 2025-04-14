Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi

MART ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.