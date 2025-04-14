Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre her ay kira zam oranı belirleniyor. Konut ve iş yerlerinin kira artış miktarları için 12 aylık TÜFE verileri gereklidir. Nisan ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamlarına göre yüzde 51,26 şeklinde olmuştu. Kiracı ve ev sahiplerinin gözü Mayıs kira zam oranının belli olacağı tarihte.

Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi - 1

Kira artış oranı, TÜFE verilerine göre şekilleniyor. Mülk sahipleri ise belirlenen kira zam oranı miktarında ya da daha az artış yapma hakkına sahip oluyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. Peki, 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?

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Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi - 2

2025 MAYIS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayı enflasyon verileri Mayıs ayı başında ilan edilecek. Her ayın 3'ünde açıklanan rakamlar, hafta sonu sebebiyle 5 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Buna göre Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs Pazartesi belli olacak.

Geçmiş dönemlerin kira artış oranı

Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26
Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83
Şubat yüzde 56,35
Ocak yüzde 58,51
2024 Aralık yüzde 60,45
2024 Kasım yüzde 62,02

Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira zam oranı tarihi - 3

MART ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

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