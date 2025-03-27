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Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MSB Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sürecini başlatmıştı. Yükümlülerin, sevk tarihlerinde birliklerinde olmaları gerekiyor. Yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri açıklanmıştı. Adayların gündeminde sevk belgeleri yer alıyor! Mayıs askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak? - 1

Mayıs ayı celbi için yükümlüler, 28 Şubat tarihine kadar tercih işlemlerini yaptı. Bu dönemde silahaltına alınacak adayları sınıflandırma sonuçları da e-Devlet üzerinden duyurulacak. 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak? - 2

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mayıs celbi için askerlik sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden paylaşılacak.

1'inci grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er) sevk tarihi: 8 Mayıs
2'nci grup (Er) sevk tarihi: 12 Haziran
3'üncü grup (Er) sevk tarihi: 10 Temmuz

Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak? - 3

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Askere gidecekler sevk belgelerini yer aldıkları gruplara göre farklı tarihlerde alabilecek. 1'inci grupta yer alan yükümlüler sınıflandırma sonuçları açıklanmasıyla beraber sevk belgelerini alabilecek. Ancak 2 ve 2'üncü gruptakiler ise sevk tarihinden 10 gün öncesinden sevk belgelerini e-Devlet üzerinden elde edecek.

Sevk belgesi almayanlar, sevk belgesini alsa da eğitim merkezine katılmayanlar ya da sevk belgesi olsa da verilen süre dışında eğitim merkezine ulaşanlar hakkında bakaya işlemi başlatılacak.

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