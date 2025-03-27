Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
MSB Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sürecini başlatmıştı. Yükümlülerin, sevk tarihlerinde birliklerinde olmaları gerekiyor. Yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri açıklanmıştı. Adayların gündeminde sevk belgeleri yer alıyor! Mayıs askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?
Mayıs ayı celbi için yükümlüler, 28 Şubat tarihine kadar tercih işlemlerini yaptı. Bu dönemde silahaltına alınacak adayları sınıflandırma sonuçları da e-Devlet üzerinden duyurulacak. 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?