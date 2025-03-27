Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Askere gidecekler sevk belgelerini yer aldıkları gruplara göre farklı tarihlerde alabilecek. 1'inci grupta yer alan yükümlüler sınıflandırma sonuçları açıklanmasıyla beraber sevk belgelerini alabilecek. Ancak 2 ve 2'üncü gruptakiler ise sevk tarihinden 10 gün öncesinden sevk belgelerini e-Devlet üzerinden elde edecek.



Sevk belgesi almayanlar, sevk belgesini alsa da eğitim merkezine katılmayanlar ya da sevk belgesi olsa da verilen süre dışında eğitim merkezine ulaşanlar hakkında bakaya işlemi başlatılacak.