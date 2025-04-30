Mayıs askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025 e-Devlet: MSB Mayıs askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Mayıs celbi askerlik yerleri için gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. Askerlik sınıflandırma sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulanabilecek. Sonuçlar posta yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet’e giriş yapan kullanıcılar “Kurumlar” başlığı altında “Er Sınıflandırma”, Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Bedelli Sınıflandırma “ sonuçları erişime açılacak. Yedek Subay/Astsubay Adaylari 1’inci grupta 8 Mayıs’ta sevke tabi olacak. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gitme çağına gelen ve silahaltına alınmayı bekleyen yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte yükümlüler askere gidecekleri şehirleri öğrenebilecek. Peki, 2025 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?