Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiini ulaşıma açtıklarını ifade eden Arslan, “6 aydan beri kapalı olan yolumuz yaz mevsiminde kullanıldığı için şu an ulaşımını sağlamış bulunmaktayız. Yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yerlerde şefimizin öncülüğünde ilerledik. 1 kilometre yolu yaklaşık 4-5 saatte ilerleyebiliyoruz. Uçurumların olduğu yolda tüm risklere rağmen bir haftalık çalışma sonucu vatandaşlara ulaşımı sağlamış durumdayız” dedi.