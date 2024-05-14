Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü

Yaz mevsimi yaklaşırken bazı illerin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Erzurum, Kars, Muş, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Kastamonu - Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 1

KASTAMONU'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kastamonu - Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 2

Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 3

Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 4

ERZURUM

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

Sisin de etkili olduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 5

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yükseklerinde ise kar etkili oldu.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı ve Çermik yaylası beyaza büründü.

Çobanların yağış altında hayvanlarını otlattığı ilçe kırsalında, saka kuşları da bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 6

MUŞ

Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 7

BOLU VE DÜZCE

Bolu'da Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgede bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 8

SAKARYA VE KARABÜK

Kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na da hakim oldu. Yağışın ardından yoğun sis tabakası oluştu.

Karabük'te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sabah başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü merkezde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 9

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.

İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 10

ÇANKIRI

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl genelinde etkili olan sağanak Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilde yüksek kesimler beyaza büründü.

İl merkezinde de sağanak etkili oluyor.

Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 11
Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 12
Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü - 13
DAHA FAZLA GÖSTER