Mayıs ayında kar yağışı: 10 ilin bazı bölgeleri beyaza büründü
Yaz mevsimi yaklaşırken bazı illerin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Erzurum, Kars, Muş, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Kastamonu - Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.
KASTAMONU'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI
Kastamonu - Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.