Mayıs geldi ama bahar gelemedi. Sıcaklık sert düşecek, 5 gün aralıksız sürecek
29.04.2026 16:30
AA
Balkanlardan batı kesimlere soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Yurt genelinde cumadan itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yeni soğuk hava dalgasıyla beraber yurt genelinde sıcaklık hissedilir bir şekilde düşecek.
CUMAYA DİKKAT!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde cumadan itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
DON VE BUZLANMA OLABİLİR
Tahminlere göre sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadisesi etkili olabilir.
AKOM'dan yapılan uyarıda da yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Yağışlı havanın 4-5 gün etkisini sürdürmesi beklenirken kentte sıcaklıkların 4-6 derece birden düşeceği öngörülüyor.
1-6 Mayıs tarihlerinde bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:
“Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.”