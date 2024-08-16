Maymun çiçeği pandemisi mi geliyor? Uzmanından açıklama
Kongo ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsünün Afrika kıtasının dışına, İsveç'e sıçramasının ardından Türkiye'de de pandemi korkusu yayıldı. Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle herkesin Covid-19 da olduğu gibi bir pandemi korkusu yaşadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kaotik bir pandemi beklentisinin olmadığını dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İsveç'in, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasını doğruladığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmamıştır, henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı yoktur." denildi.