Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi)
Maymun çiçeği virüsünün (mpox) nasıl bulaştığıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, maymun çiçeği virüsüyle ilgili uluslararası alarm verilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Maymun Çiçeği Rehberi yayımlandı. Türkiye'de yaşayan birçok kişi ise maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığını, belirtilerini ve tedavisinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?
Maymun çiçeği virüsü, tüm Türkiye tarafından merak edilen ve araştırılan hastalık arasında yer alıyor. DSÖ, Maymun çiçeği virüsünü (mpox), "Uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak tanıdı ve bu hastalık hakkında dünyada uyarılar yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ise maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler yayımlandı. Peki, Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?