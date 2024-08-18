Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi)

Maymun çiçeği virüsünün (mpox) nasıl bulaştığıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, maymun çiçeği virüsüyle ilgili uluslararası alarm verilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Maymun Çiçeği Rehberi yayımlandı. Türkiye'de yaşayan birçok kişi ise maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığını, belirtilerini ve tedavisinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 1

Maymun çiçeği virüsü, tüm Türkiye tarafından merak edilen ve araştırılan hastalık arasında yer alıyor. DSÖ, Maymun çiçeği virüsünü (mpox), "Uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak tanıdı ve bu hastalık hakkında dünyada uyarılar yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ise maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler yayımlandı. Peki, Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

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Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 2

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

M-Çiçeği, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan M-Çiçeği virüsünün (MPox) neden olduğu bir hastalıktır. Orthopoxvirus cinsinin diğer üyeleri Camelpox, Cowpox gibi diğer canlı türlerinde de görülebilen zoonotik virüslerdir. Aynı ailenin insana özgü türü olan ve genel olarak bilinen ismi ile çiçek hastalığına neden olan Variola virüsü, etkin aşılama ile 1980 yılında dünya üzerinden eradike edilmiştir.

M-Çiçeği, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında endemik olarak görülen ve zaman zaman dünyanın diğer bölgelerine buradan yayılan, az sayıda görülen viral bir zoonotik hastalıktır.

Klinik olarak; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık ve büyümüş lenf nodları ile kendini gösteren hastalık bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabilir. Semptomları genellikle 2-4 hafta süren ve kendi kendini sınırlayan M-Çiçeği ağır vakalara da yol açabilmektedir.

Orta Afrika’daki vakalarda %10 ile en yüksek fatalite oranı saptanırken, Batı Afrika’da bu oran %1 olarak saptanmıştır. 2022 yılından sonra pandemik hale gelen formu
ile bağışıklık sistemi normal kişilerde fatalite oranı binde 1’in altındadır.

M-Çiçeği döküntüleri, 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında eradike edildiği ilan edilen çiçek hastalığının döküntülerine benzer. M-Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcıdır ve daha hafif seyirli bir tabloya neden olur.

Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşılar, M-Çiçeğine karşı da belirli oranda bir koruma sağlamaktadır. Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral ajanlar, M-Çiçeği tedavisi için de kullanılmaktadır.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 3

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Afrika koşullarında M-Çiçeği virüsünün hayvanlardan insana bulaşı, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları, deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas veya ısırık yoluyla meydana gelebilir. Afrika'da; ip sincapları, ağaç sincapları, Gambiya keseli sıçanları, fındık fareleri, farklı maymun türleri ve diğerleri dahil olmak üzere birçok hayvanda M-Çiçeği virüsü enfeksiyonunun kanıtları bulunmuştur.
Maymunlar ve insanlar tesadüfi konaklardır. MÇiçeğinin doğal rezervuarı henüz tanımlanmamıştır ancak büyük olasılıkla kemirgenler rol
oynamaktadır. Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer ürünlerini yemek hastalığın bulaşı için olası bir risk faktörüdür. Enfekte hayvan tarafından ısırılma, cilt bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalar bulaş açısından risklidir.

Enfeksiyonun daha yoğun olduğu Batı ve Orta Afrika’da ormanlık alanlarda veya yakınında yaşayan insanlar, enfekte hayvanlara dolaylı olarak da maruz kalabilir. İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları (cinsel çıktılar dahil) ile direkt temas (lezyonlarla temas edecek şekilde sarılma, masaj, cinsel temas gibi), cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla (göz, burun, ağız mukozaları gibi) doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine
olmuş nesnelerle (yatak çarşafı, havlu vb.) yakın temas diğer bulaş yollarıdır.

Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 4

ANNEDEN BEBEĞE GEÇEBİLİR

Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş vaka sunumu şeklinde bildirilmiştir.Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan M-Çiçeği bulguları olabilir.

Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 5

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) VİRÜSÜ HANGİ HAYVANLARDAN BULAŞIR?

M-Çiçeği virüsüne duyarlı çeşitli hayvan türleri tanımlanmıştır. Bunlar; ip sincapları, ağaç sincapları, Gambiya keseli sıçanları, fındık fareleri, primatlar ve diğer türlerdir. M-Çiçeği virüsünün doğal seyri bugün için net olarak tanımlanabilmiş değildir. Kesin rezervuar(lar)ı ve doğada virüs dolaşımının nasıl olduğu henüz netlik kazanmamıştır. Bununla birlikte ön planda kemirgenlerin olduğu düşünülmektedir.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 6

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir
kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir.

• Klinik tablo; ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin büyümesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır.

• Lenfadenopati gelişimi ayırıcı tanıda yer alabilecek suçiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından M-Çiçeği için tanıyı destekleyici bulgu olarak kabul edilebilir.

• Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşma eğilimindedir. Yüzü (vakaların %95'inde), avuçları ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukoza (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva (%20) ile kornea da etkilenir. Döküntü, maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu
lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru gelişir. Lezyonların sayısı birkaç adet ile birkaç bin adet arasında değişebilir. Şiddetli vakalarda lezyonlar geniş deri alanlarının soyulmasına neden olacak şekilde birleşebilir.

• Semptomların dağılımı (36.506 hastada) aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde “sistemik döküntü”, mukozal ve genital döküntüler haricindeki vücuttaki döküntüleri ifade etmektedir. Herhangi bir döküntü ise bir ya da birden fazla döküntü türünü (sistemik, oral, genital veya yeri bilinmeyen) ifade etmektedir. Herhangi bir lenfadenopati, genel ya da lokal lenfadenopatiyi ifade etmektedir. Semptom bilgileri, Ocak 2022'den itibaren bilgilerin mevcut olduğu tüm vakalar için gösterilmiştir.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 7

ÇİÇEK AŞISI OLANLAR DAHA KORUNAKLI

M-Çiçeği, genellikle 2-4 hafta süren semptomları olan kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Şiddetli vakalar çocukluk çağında daha sıktır. Temastaki virüs yükünün yüksekliği, kişinin altta yatan hastalıkları klinik tablonun daha ağır seyrine neden olabilir.

Çiçek hastalığı eradike edilene kadar uygulanmış olan çiçek aşıları M-Çiçeği hastalığına karşı da koruma sağlamaktadır. Ülkemizde 1980 yılına kadar çiçek aşısı rutin olarak uygulanmıştır. 1980 yılından önce doğanlar çiçek aşıları var ise M-Çiçeğine karşı belirli bir oranda korunmaktadırlar.

M-Çiçeği hastalığı komplikasyonları arasında sekonder enfeksiyonlar, bronkopnömoni, sepsis, ensefalit ve görme kaybıyla sonuçlanan kornea enfeksiyonu sayılabilir.

Klinik tablonun asemptomatik seyredip seyretmediği bilinmemektedir. Ayırıcı tanıda, suçiçeği, herpes simpleks virüsü, çiçek hastalığı (eradike edilmiştir) ve diğer çiçek virüslerinin neden olduğu hastalıklar (tanapox, orf, sığır stomatiti) düşünülmelidir.

Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyen her şey: Maymun çiçeği virüsü (mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, tedavisi var mı? (Maymun çiçeği rehberi) - 8

BİLDİRİLEN VAKA SAYISI

1 Ocak 2022'den 30 Haziran 2024'e kadar, en yüksek kümülatif doğrulanmış vaka sayısını bildiren on ülke sırasıyla ABD (33.191), Brezilya (11.212), İspanya (8.084), Fransa (4.272), Kolombiya (4.249), Meksika (4.124), Birleşik Krallık (3.952), Peru (3.875), Almanya (3.857)
ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (2.999) olmuştur. Bu on ülkedeki vaka sayısı, küresel olarak bildirilen vakaların %81'ini oluşturmaktadır.

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