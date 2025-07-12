Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak. Tercih başvurularının tamamlanmasının ardından ise MEB tarafından atama işlemlerine geçilecek.