Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına yönelik öğretmenlerin mazeret durumu nedeniyle yer değişikliği sürecini başlattı. Aile birliği, sağlık durumu ve can güvenliği gibi sebeplerle başvuru yapan öğretmenler, atama sonuç tarihi için yayımlanan takvimi inceliyor. Peki, mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecini 10 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlattı.