Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına yönelik öğretmenlerin mazeret durumu nedeniyle yer değişikliği sürecini başlattı. Aile birliği, sağlık durumu ve can güvenliği gibi sebeplerle başvuru yapan öğretmenler, atama sonuç tarihi için yayımlanan takvimi inceliyor. Peki, mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecini 10 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlattı.

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Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi - 2

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak. Tercih başvurularının tamamlanmasının ardından ise MEB tarafından atama işlemlerine geçilecek.

Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi - 3

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı mazeret durumu kapsamında yapılan yer değişikliği başvuru sonuçları 16 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, görevlerinden 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ayrılabilecek.

Mazerete bağlı (özür grubu) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuç tarihi - 4

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, tercih ettikleri eğitim kurumları ve hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öncelik sırasıyla öğretmenlikte geçirilen süresi fazla olana ve öğretmenliğe daha erken başlayan kişiye verilecektir. Bu kriterlerin de eşit olması hâlinde, atamalar bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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