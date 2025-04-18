Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması
Mazot ve gübre desteği ödemeleri her ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Temel destek ödemeleri arasında bulunan mazot ve gübre desteği çiftçilerin T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre hesaplarına yatırılıyor. Temel destek kapsamında; hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği de bulunuyor. İşte, Nisan mazot gübre desteği sorgulama sayfası...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, binlerce üreticinin beklediği destekleme ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL'nin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Yumaklı, ödemelerin nisan ayının her cuma günü yapıldığını bildirdi. Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?