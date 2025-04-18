Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, binlerce üreticinin beklediği destekleme ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL'nin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Yumaklı, ödemelerin nisan ayının her cuma günü yapıldığını bildirdi. Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?