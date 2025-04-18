Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması

Mazot ve gübre desteği ödemeleri her ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Temel destek ödemeleri arasında bulunan mazot ve gübre desteği çiftçilerin T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre hesaplarına yatırılıyor. Temel destek kapsamında; hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği de bulunuyor. İşte, Nisan mazot gübre desteği sorgulama sayfası...

Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması - 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, binlerce üreticinin beklediği destekleme ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL'nin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Yumaklı, ödemelerin nisan ayının her cuma günü yapıldığını bildirdi. Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?

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Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Nisan ayına ilişkin temel destek ödemeleri 18 Nisan Cuma günü itibariyle ödenemeye başladı. Çiftçiler T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesine göre ödemeleri alabiliyor.

TCKN/VKN son hanesi 2 - 18 Nisan saat 18:00'den sonra
TCKN/VKN son hanesi 0 - 25 Nisan saat 18:00'den sonra

Hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ödemeleri 18 Nisan günü hesaplarda olacak.

Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler, e-Devlet üzerinden ÇKS'ne giriş yaparak ödemelerini görüntüleyebiliyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULA

Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması - 4

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Temel desteklemeye ek olarak tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanır. Böylece mazot maliyetinin tamamı, gübrenin ise yarısı karşılanmış olur. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 TL'dir.

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