Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi
Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi araştırılıyor. Öte yandan yakın zaman önce ortaya atılan mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğu açıklanmıştı. Şimdi hak sahipleri ödemelere odaklandı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman?
Mazot gübre desteği ödeme tarihi araştırmaları şubat ayının son günlerinde yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Şubat tarihinde, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Bu kapsamda mazot ve gübre desteği ödeme tarihi de merak konusu oldu. İşte, 2025 mazot ve gübre desteği ödemesinde son bilgiler...