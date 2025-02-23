Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi

Yumaklı yaptığı açıklamada; 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.



Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödemeleri ise henüz yatmadı. Şu an için ödeme tarihi belli değil.