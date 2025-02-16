Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Süt Desteği kapsamında 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL,



Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 156 milyon 719 bin 379 TL,



Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 114 milyon 405 bin 854 TL,



Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 51 milyon 192 bin TL,



Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 10 milyon 166 bin 917 TL,



Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği kapsamında 9 milyon 555 bin 860 TL,



Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 1 milyon 667 bin 251 TL,



