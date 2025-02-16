Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı

Mazot ve gübre desteğinden yararlanan hak sahipleri, ödemelere ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Çiftçi destek ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılırken internet üzerinden kolayca sorgulama işlemi yapılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri ise bu gelişmeyle birlikte merak ediliyor. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yapılan açıklama…

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı - 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada toplam 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destek ödemelerinin çiftçi hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Çiftçi destek ödemeleri ise e-Devlet aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Tarımsal desteği teşvik etmek amacıyla süt desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, bireysel sulama, yağlı tohumlu bilgiler ve diğer birçok alanda çiftçilere ödeme yapılıyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…

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Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamasında toplam 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurmuştu. Mazot ve gübre desteği ise temel destek ödemesi olarak geçtiğinden farklı tarihlerde yatırılıyor. Şu an için ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yapılmadı. 

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı - 3

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Çiftçi destek ödemeleri sorgulama işlemi yapmak isteyen hak sahipleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte kısa sürede sorgulama yapabilir. Sorgulama işlemi için e-Devlet'teki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranına giriş yapılması yeterlidir.

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı - 4

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Süt Desteği kapsamında 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 156 milyon 719 bin 379 TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 114 milyon 405 bin 854 TL,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 51 milyon 192 bin TL,

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 10 milyon 166 bin 917 TL,

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği kapsamında 9 milyon 555 bin 860 TL,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 1 milyon 667 bin 251 TL,

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