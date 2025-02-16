Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2025 Şubat ne zaman? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı
Mazot ve gübre desteğinden yararlanan hak sahipleri, ödemelere ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Çiftçi destek ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılırken internet üzerinden kolayca sorgulama işlemi yapılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri ise bu gelişmeyle birlikte merak ediliyor. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yapılan açıklama…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada toplam 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destek ödemelerinin çiftçi hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Çiftçi destek ödemeleri ise e-Devlet aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Tarımsal desteği teşvik etmek amacıyla süt desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, bireysel sulama, yağlı tohumlu bilgiler ve diğer birçok alanda çiftçilere ödeme yapılıyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…