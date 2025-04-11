Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiyi desteklemek ve teşvik etmek maksadı ile hayata geçirilen mazot ve gübre desteği her ay ödeniyor. Ödemeler çiftçinin T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor. Üretici Nisan mazot ve gübre desteği ödeme takvimine yoğunlaştı. Temel Destek (mazot ve gübre desteği) yattı mı, ne zaman yatacak?
Temel Destek olarak değiştirilen mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu. Üreticiler, T.C. kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'sini, gübre maliyetinin ise yüzde 25'ini karşılıyor. Mazot ve gübre desteği yattı mı?