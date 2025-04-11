Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiyi desteklemek ve teşvik etmek maksadı ile hayata geçirilen mazot ve gübre desteği her ay ödeniyor. Ödemeler çiftçinin T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor. Üretici Nisan mazot ve gübre desteği ödeme takvimine yoğunlaştı. Temel Destek (mazot ve gübre desteği) yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar? - 1

Temel Destek olarak değiştirilen mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu. Üreticiler, T.C. kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'sini, gübre maliyetinin ise yüzde 25'ini karşılıyor. Mazot ve gübre desteği yattı mı?

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Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar? - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Bakan Yumaklı, çiftçilerin beklediği ödeme bilgisini paylaştı. Buna göre T.C. kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi ''4'' olanlar ödemelerini 11 Nisan'da alabiliyor. Öte yandan kırsal kalkınma yatırımları desteği de aynı tarihte ödeniyor. Nisan ayının her cuma günü ödenecek olan mazot ve gübre desteği için ödeme tarihleri şöyle:

TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 4 olanlar 11 Nisan saat 18:00
TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 2 olanlar 18 Nisan saat 18:00
TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 0 olanlar 25 Nisan saat 18:00'de alacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA

Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar? - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Ödemelerden ÇKY'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı üreticiler faydalanıyor. Çiftçiler ödemelerini ise e-Devlet üzerinden ÇYK'ya giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Sorgulama Nisan 2025: Mazot-Gübre desteği yattı mı, ne kadar? - 4

Temel Desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan, planlama kapsamındaki ürünleri
(buğday, arpa, dane mısır, mercimek, nohut, kuru fasulye, aspir, kanola, kütlü pamuk, soya,
yağlık ayçiçeği, patates, kuru soğan ile yem bitkileri) yetiştiren çiftçiler ile planlama
kapsamı dışında kalan diğer ürünleri üreten çiftçilerin tamamı alıyor.

Planlama kapsamındaki ürünlerini üreten bütün
çiftçilere Temel Desteğe ilave olarak Mazot maliyetinin %50’si ve gübre maliyetinin %25’i ilave
olarak verilir. Böylece mazot maliyetinin tamamı ve gübre
maliyetinin yarısı ödenmiş olur.

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