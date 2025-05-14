McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ünlü fast food zincidi McDonald's, kapsamlı bir işe alım sürecini başlatıyor. Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, öncelikli olarak kadınlar, emekliler ve gençlere yönelik 2 bin kadar işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İşçi alımı ilanlarını yakından takip edenler ise ''McDonald's işçi alımı başladı mı, ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.

McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 1

İşçi alımı ilanlarına bir yenisi daha ekleniyor. 8 bine yakın çalışana sahip olan fast food restoranı McDonald's 2 bin kadar işçi alımı gerçekleştirecek. McDonald's CEO'su Kanjee ülke genelinde işe alım yapılacağını bildirdi. İlanla ilgilenenler ise McDonald's işçi alımı başvuru tarihi ve şartlarına dair ayrıntıları araştırıyor.

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McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 2

MCDONALD'S İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee tarafından yapılan açıklamada, çalışan sayısını artırma hazırlığında olduklarına yer verdi. Buna göre yaz aylarında 2 bin kadar işçi alımı yapılacağını duyurdu.

McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 3

MCDONALD'S İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşçi alımına dair henüz başvuru şartları ve kesin tarihi duyurulmadı fakat önceliğin kadınlar, emekliler ve gençler olduğu bildirildi.

İstihdam seferberliğine ülkenin dört yanından ilgililer McDonald's internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Ayrıca ''Sizi Arayalım'' seçeneği ile isim, soyisim, cep telefonu ve adres bilgisi bırakılması durumunda ise McDonald's insan kaynaklarından size geri dönüş sağlanabilir.

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