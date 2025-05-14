McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MCDONALD'S İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşçi alımına dair henüz başvuru şartları ve kesin tarihi duyurulmadı fakat önceliğin kadınlar, emekliler ve gençler olduğu bildirildi.



İstihdam seferberliğine ülkenin dört yanından ilgililer McDonald's internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Ayrıca ''Sizi Arayalım'' seçeneği ile isim, soyisim, cep telefonu ve adres bilgisi bırakılması durumunda ise McDonald's insan kaynaklarından size geri dönüş sağlanabilir.