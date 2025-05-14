McDonald's işçi alımı var mı, ne zaman? 2025 McDonald's işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ünlü fast food zincidi McDonald's, kapsamlı bir işe alım sürecini başlatıyor. Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, öncelikli olarak kadınlar, emekliler ve gençlere yönelik 2 bin kadar işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İşçi alımı ilanlarını yakından takip edenler ise ''McDonald's işçi alımı başladı mı, ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.
İşçi alımı ilanlarına bir yenisi daha ekleniyor. 8 bine yakın çalışana sahip olan fast food restoranı McDonald's 2 bin kadar işçi alımı gerçekleştirecek. McDonald's CEO'su Kanjee ülke genelinde işe alım yapılacağını bildirdi. İlanla ilgilenenler ise McDonald's işçi alımı başvuru tarihi ve şartlarına dair ayrıntıları araştırıyor.