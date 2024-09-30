TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
24 Eylül tarihinde alınmaya başlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin temizlik personeli başvuru sürecinin sonlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Belirtilen tarihler arasında İŞKUR TYP üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? TYP kura sonuçları personel isim listesi nasıl öğrenilir?
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki temizlik görevlisi iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sayfalarından paylaşılıyor.
Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.