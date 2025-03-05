MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması ile birlikte öğrenciler hem birinci dönem hem de ikinci dönemde kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bu 9 Eylül’de başlarken öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yaptı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte gözler, Nisan ara tatiline çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini toplam 9 günlük tatil bekliyor. Peki Nisan ara tatili 2025 ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi…
Okullarda nisan ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Özellikle tatil planlaması yapmaya hazırlanan aileler ise Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlere denk geliyor olması sebebiyle tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Nisan ara tatili tarihleri belli oldu. Peki 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? İşte, ara tatil tarihleri…