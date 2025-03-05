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MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması ile birlikte öğrenciler hem birinci dönem hem de ikinci dönemde kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bu 9 Eylül’de başlarken öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yaptı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte gözler, Nisan ara tatiline çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini toplam 9 günlük tatil bekliyor. Peki Nisan ara tatili 2025 ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi…

MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi - 1

Okullarda nisan ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Özellikle tatil planlaması yapmaya hazırlanan aileler ise Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlere denk geliyor olması sebebiyle tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Nisan ara tatili tarihleri belli oldu. Peki 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? İşte, ara tatil tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi - 2

9 GÜNLÜK TATİL (ARA TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 9 günlük ara tatil Ramazan Bayramı ile benzer tarihlere denk geliyor.

Bayram tatili 30 Mart’ta başlarken MEB takvimine göre ara tatil ise 31 Mart’ta başlayacak. Bakanlık dönem başında yaptığı planlamada ara tatil ve bayram tatilinin benzer tarihlerde olmasına öncelik verdi.

MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi - 3

Öğrenciler arasında Nisan tatili veya “2. ara tatil” olarak ifade edilen 9 günlük tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Cumartesi ve pazar günleriyle birlikte tatil toplam 9 gün sürecek.

MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi - 4

MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Okulların açılması 9 Eylül 2024
1.dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024

Sömestr tatili 20-31 Ocak 2025

2. dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanması 20 Haziran 2025

MEB 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi - 5

OKULLARIN KAPALI OLACAĞI GÜNLER BELLİ OLDU

2024-2025 eğitim öğretim yılında milli ve dini bayram günlerinde okullar kapalı oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta içine denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba

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