MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli, 10 bin AGS ile olmak üzere toplam 25 bin öğretmen alımı yapıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci mayıs ayında tamamlandı. 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen MEB-AGS aracılığı ile 10 bin öğretmen alımı söz konusu olacak. 15 bin öğretmen alımında en çok kontenjan; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile okul öncesi için ayrıldı. Peki, AGS 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?

MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman? - 1

MEB öğretmen alımı takvimi, öğretmen adayları tarafından takip ediliyor. İlk 15 bin öğretmen alımı 7 Mayıs'ta tamamlandı. Milli Eğitim Akademisine 10 bin öğretmen ataması olacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama fırsatını kaçıran adaylar, 13 Temmuz'da düzenlenen AGS ardından gerçekleşecek alımlara odaklandı. 10 bin öğretmen atama takvimi belli mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman açıklanır?

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman? - 2

MEB-AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan 2025'te toplam 25 bin öğretmen alımı olacağını duyurmuştu. Ardından KPSS puanı ile 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci 18 Nisan'da başladı ve 7 Mayıs'ta noktlandı.

Millî Eğitim Akademisi için de 10 bin öğretmen alımı olacağı duyurulmuştu. AGS ile öğretmen alımının detayları ve başvurular da Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ardından beli olacak.

AGS sınavı iki oturumda 13 Temmuz'da yapılıyor. Sonuçları ise 13 Ağustos'da duyurulacak. Buna göre 10 bin öğretmen alımı başvuru zamanları da bu tarihten sonra ilan edilecek.

MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman? - 3

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Geride bıraktığımız mayıs ayında 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında en çok kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Ardından sırayla 3 bin 87 ile özel eğitim, 1.802 din kültürü ve ahlak bilgisi ve son olarak 1.321 kontenjanla okul öncesi oldu. 10 bin öğretmen alımında da buna benzer branş dağılımı olması bekleniyor. İşte, branş dağılımı tablosu:

MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman? - 4
MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman? - 5
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