MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli, 10 bin AGS ile olmak üzere toplam 25 bin öğretmen alımı yapıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci mayıs ayında tamamlandı. 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen MEB-AGS aracılığı ile 10 bin öğretmen alımı söz konusu olacak. 15 bin öğretmen alımında en çok kontenjan; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile okul öncesi için ayrıldı. Peki, AGS 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?
MEB öğretmen alımı takvimi, öğretmen adayları tarafından takip ediliyor. İlk 15 bin öğretmen alımı 7 Mayıs'ta tamamlandı. Milli Eğitim Akademisine 10 bin öğretmen ataması olacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama fırsatını kaçıran adaylar, 13 Temmuz'da düzenlenen AGS ardından gerçekleşecek alımlara odaklandı. 10 bin öğretmen atama takvimi belli mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman açıklanır?