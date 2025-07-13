MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman?

MEB-AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan 2025'te toplam 25 bin öğretmen alımı olacağını duyurmuştu. Ardından KPSS puanı ile 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci 18 Nisan'da başladı ve 7 Mayıs'ta noktlandı.



Millî Eğitim Akademisi için de 10 bin öğretmen alımı olacağı duyurulmuştu. AGS ile öğretmen alımının detayları ve başvurular da Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ardından beli olacak.



AGS sınavı iki oturumda 13 Temmuz'da yapılıyor. Sonuçları ise 13 Ağustos'da duyurulacak. Buna göre 10 bin öğretmen alımı başvuru zamanları da bu tarihten sonra ilan edilecek.