MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi
Akademik Giriş Sınavı (AGS) 2025 yılında MEB AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumunda 80, ikinci oturumunda ise 50 soru sorulacak. ÖSYM tarafından uygulanan AGS testi sonuç tarihi de adayların gündeminde. AGS tüm adaylar için zorunlu olsa da ÖABT sınavı ise alan bazlı uygulanacak. Peki, AGS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek AGS, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için uygulanacak. MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olarak ilk kez 2025 yılı Temmuz ayında hayata geçecek. İşte, AGS başlangıç ve bitiş tarihi ve sınav süresi...