MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi

AGS SORU SAYISI VE SÜRELER

AGS oturumu 110 dakika sürecek, 12:05'te son bulacak. ÖABT oturumu da ilköğretim için 90 dakika sürecek ve 16:15'te bitecek. ORtaöğretim adayları için de sınav 15:55'te tamamlanacak.



Tüm adaylara zorunlu olan AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT'de 50 soru yöneltilecek.



Sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak.