MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi

Akademik Giriş Sınavı (AGS) 2025 yılında MEB AGS ve ÖABT olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumunda 80, ikinci oturumunda ise 50 soru sorulacak. ÖSYM tarafından uygulanan AGS testi sonuç tarihi de adayların gündeminde. AGS tüm adaylar için zorunlu olsa da ÖABT sınavı ise alan bazlı uygulanacak. Peki, AGS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi - 1

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek AGS, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için uygulanacak. MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olarak ilk kez 2025 yılı Temmuz ayında hayata geçecek. İşte, AGS başlangıç ve bitiş tarihi ve sınav süresi...

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi - 2

AGS NE ZAMAN 2025?

2025 AGS sınavı 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak.
İkinci oturum olan ÖABT ise 14:45'te başlayacak.

MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi - 3

AGS SORU SAYISI VE SÜRELER

AGS oturumu 110 dakika sürecek, 12:05'te son bulacak. ÖABT oturumu da ilköğretim için 90 dakika sürecek ve 16:15'te bitecek. ORtaöğretim adayları için de sınav 15:55'te tamamlanacak.

Tüm adaylara zorunlu olan AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT'de 50 soru yöneltilecek.

Sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak.

MEB AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuç tarihi - 4

AGS SONUÇ GÜNÜ

MEB AGS'ye katılan adayların sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

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