MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına mesleği eğitim ve gelişim sunmak için uygulanmaya başlayan AGS yani Akademiye Geçiş Sınavı 13 Temmuz'da AGS ve ÖABT olarak iki oturumda gerçekleştiriliyor. AGS'de adaylara akademik bilgilerin yer aldığı sorular yöneltilirken, ÖABT'de alan bilgisine yönelik sorular yer alıyor. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? - 1

Akademiye Giriş Sınavı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile yürürlüğe giren sınavdır. Sınavla, en az lisans mezunu adayların Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitimi ardından öğretmen olması hedefleniyor. İlk kez 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AGS sınavının sonuçları için adayların bekleyişi başladı. İşte, AGS sonuç tarihi...

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MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? - 2

2025 MEB-AGS SONUÇ TARİHİ

AGS sınavı iki oturumda yapılıyor. Sınav 13 Temmuz'da uygulanıyor, sonuçlar ise 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? - 3

AGS SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

AGS'de ise öğretmenliğe dair akademik bilgileri içeren sorular bulunuyor.

ÖABT'de adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,
Matematik, Fizik, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek
Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarından sınava katılabiliyor.

ÖABT'deki derslerden sınava giren öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenir.

MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? - 4

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınır. Böylece AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanır.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılır.

ÖABT ya da YDS puanı olmayan öğretmen adaylıkları için ise MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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