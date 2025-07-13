MEB-AGS sonuç günü: Akademiye Geçiş Sınavı (AGS-ÖABT) sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına mesleği eğitim ve gelişim sunmak için uygulanmaya başlayan AGS yani Akademiye Geçiş Sınavı 13 Temmuz'da AGS ve ÖABT olarak iki oturumda gerçekleştiriliyor. AGS'de adaylara akademik bilgilerin yer aldığı sorular yöneltilirken, ÖABT'de alan bilgisine yönelik sorular yer alıyor. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Akademiye Giriş Sınavı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile yürürlüğe giren sınavdır. Sınavla, en az lisans mezunu adayların Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitimi ardından öğretmen olması hedefleniyor. İlk kez 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AGS sınavının sonuçları için adayların bekleyişi başladı. İşte, AGS sonuç tarihi...