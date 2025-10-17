MEB ara tatil takvimi 2025-2026: İlk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor?
Okullarda yılın ilk ara tatili olan kasım ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl iki kez ara tatil yapan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yılın ilk ara tatilini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi duyuruldu. Peki, okullarda ilk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler her ara tatil döneminde olduğu gibi kasım ara tatilinde de hafta sonu izinleriyle birlikte 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2025-2026 ara tatil tarihleri de sene başı itibarıyla belli olmuştu. İşte okullarda bu yılın ilk ara tatil tarihleri.