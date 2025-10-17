MEB ara tatil takvimi 2025-2026: İlk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler her ara tatil döneminde olduğu gibi kasım ara tatilinde de hafta sonu izinleriyle birlikte 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2025-2026 ara tatil tarihleri de sene başı itibarıyla belli olmuştu. İşte okullarda bu yılın ilk ara tatil tarihleri.