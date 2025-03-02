MEB BİLSEM sınav sonuç tarihi: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (Takvim güncellendi)
BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi güncellendi. Ön değerlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyişte gözler 28 Şubat’a çevrilirken bakanlık tarafından takvim değiştirildi. BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 12 ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamlanamadı. Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak gibi illerde ön değerlendirme 1 Mart’ta yapıldı. Peki BİLSEM sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçları için ilan edilen yeni tarih…
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezi takvimini güncelledi. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan adaylar, internet üzerinden duyurulacak. Adaylara veya ailelerine basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar, ön değerlendirme uygulamalarına itiraz edebilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak. Randevular oluşturulduktan sonra öğrenciler sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Yayınlanan yeni takvime göre ise BİLSEM’de kayıt hakkı elde eden öğrenciler Temmuz ayının sonunda işlemlerini yapacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, neden ertelendi? İşte, BİLSEM sınav sonucuna ilişkin detaylar…