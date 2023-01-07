MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış, 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. AÖL sınav sonuçları ocak ayının ilk haftasında erişime açıldı.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinde görüntülenebilecek.
Yapılan açıklamada; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;
1-Cep telefonu numarasını,
2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,
3-Adres bilgilerini
güncellemeleri gerekmektedir." denildi.
MEB sonuç itirazıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada; "Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. " denildi.
Yapılan açıklamada;
"Bakanlığımız tarafından yapılacak olan duyurularda ve dönem sınavlarında sizlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan;
1-Cep telefonu numaranızı,
2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerinizi,
3-Adres bilgilerinizi
öğrenci sisteminize giriş yaparak güncellemeniz gerekmektedir."ifadelerine yer verildi.