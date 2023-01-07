MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. Dönem sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Online gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem sınav sonuçları değerlendirildikten sonra MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı öğrenci giriş ekranı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler, aldıkları puanı sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme - 1

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış, 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti.  AÖL sınav sonuçları ocak ayının ilk haftasında erişime açıldı.

MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme - 2

AÖL GİRİŞ EKRANI İLE SONUÇ SORGULAMANIN AYRINTILARI

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinde görüntülenebilecek.

Yapılan açıklamada; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;

1-Cep telefonu numarasını,

2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,

3-Adres bilgilerini

güncellemeleri gerekmektedir." denildi. 

MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme - 3

SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

MEB sonuç itirazıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada; "Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. " denildi. 

MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme - 4

Yapılan açıklamada;

"Bakanlığımız tarafından yapılacak olan duyurularda ve dönem sınavlarında sizlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan;

1-Cep telefonu numaranızı,

2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerinizi,

3-Adres bilgilerinizi

öğrenci sisteminize giriş yaparak güncellemeniz gerekmektedir."ifadelerine yer verildi.

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