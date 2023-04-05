MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, 2023 öğretmen atama takviminin yayınlanması ardından merak konusu oldu. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen tarihler arasında mülakat sınavına katılım sağlayacak.

BRANŞ DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.