MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, 2023 öğretmen atama takviminin yayınlanması ardından merak konusu oldu. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen tarihler arasında mülakat sınavına katılım sağlayacak.
BRANŞ DAĞILIMI
45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu.
Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisini, e-devlet ekranı üzerinden sorgulayacak.
Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.
Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Mülakat yerleri https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet'e bağlı "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı" sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA