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MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuran adayların mülakatlarını nisan ayında gerçekleştirecek. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine, E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı öğretmen atama takviminin ayrıntıları...

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, 2023 öğretmen atama takviminin yayınlanması ardından merak konusu oldu. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen tarihler arasında mülakat sınavına katılım sağlayacak. 

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45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 2

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu.

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisini, e-devlet ekranı üzerinden sorgulayacak.

Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 3

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 4

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. 

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 5

2023 TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı! İşte 2023 yılı atama takvimi - 6

MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Mülakat yerleri https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet'e bağlı "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı" sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

MEB PERSONEL MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

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