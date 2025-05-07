Meb.gov.tr 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacak. MEB tarafından 2025 yılı içinde ilk 15 bin öğretmen alımı daha sonrasında ise 10 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Başvuran adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte öğretmen atamasının yapılacağı tarih.