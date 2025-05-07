Meb.gov.tr 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Öğretmen atama sonuçları için gözler meb.gov.tr adreisne çevrdili. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı 5 Mayıs tarihine kadar başvurularını yaptı. 15 bin öğretmen atama sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. ayımlanan takvim doğrultusunda 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Atanacak öğretmen adayları daha sonra MEB tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Peki 15 bin öğretmen atama sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacak. MEB tarafından 2025 yılı içinde ilk 15 bin öğretmen alımı daha sonrasında ise 10 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Başvuran adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte öğretmen atamasının yapılacağı tarih.