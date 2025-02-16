MEB ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Bayram tatili ve ara tatil birleştirilecek mi, kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ikinci ara tatilin başlamasına kısa bir zaman kaldı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve velilerde ara tatil takvimine odaklandı. Özellikle uzun soluklu tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, ikinci ara tatil tarihlerine göre hareket edecek. Ramazan Bayramı ve okullarda uygulanacak ara tatilin bu yıl benzer tarihlere denk gelmesi sonrası ara tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi…
Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. 16 milyondan fazla ve 1.5 milyon öğretmen ikinci dönemde benzer şekilde ara tatil yapacak. Öğrenciler, yorucu ve yoğun geçen dönem arasında ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullar resmi ve dini bayram günlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci ara tatil uygulanacak tarihler dikkat çekerken veliler ve öğrenciler, takvime odaklandı. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…