MEB ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Bayram tatili ve ara tatil birleştirilecek mi, kaç gün sürecek?

Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. 16 milyondan fazla ve 1.5 milyon öğretmen ikinci dönemde benzer şekilde ara tatil yapacak. Öğrenciler, yorucu ve yoğun geçen dönem arasında ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullar resmi ve dini bayram günlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci ara tatil uygulanacak tarihler dikkat çekerken veliler ve öğrenciler, takvime odaklandı. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…