MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı ve binlerce öğretmenin yeni yerlerine atamaları yapıldı. Ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci başvurular başladı. Öğretmenler mazeretlerinin bulunduğu yere atamalarının yapılması için MEBBİS veya e-Devlet ekranından başvurularını yapabiliyor. İl dışı ataması olan öğretmenler ise 7 Ağustos'ta ilişik kesme işlemine başladı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama 2. başvurusu ne zaman?

MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır? - 1

MEB atama takvimi son buluyor. Yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 18-29 Temmuz tarihleri arasında alındı ve 31 Temmuz - 5 Ağustos'ta yapılan tercihlere atama işlemleri 6 Ağustos'ta gerçekleşti. İller arası ataması yapılmayan öğretmenlere MEB tarafından ikinci bir şans daha verildi. İşte, il dışı 2. atama başvuru detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır? - 2

MEB İL DIŞI 2. ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu yerlere atamaları, tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. İlişik kesme işlemleri de 7 Ağustos itibarıyla başladı.

Ancak başvuruda bulunarak atanamayan öğretmenler için 2. atama başvurusu başladı. Atanamayan öretmenlerin mazerete bağlı il dışı yer değiştirme ikinci başvuruları 7-9 Ağustos tarihleri arasında alınıyor.

MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır? - 3

Başvurular MEBBİS ve e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Başvuru sonuçları da “personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Öğretmenler MEB'in duyurduğu tarihler arasında ilişik kesme işlemini yapacak.

İL DIŞI 2. BAŞVURU EKRANI

MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır? - 4

Bakanlıkça aile birliğinin sağlanmasını isteyenlerin Elektronik Başvuru Formunda yer alan “Mazerete bağlı atama işlemi gerçekleşememesi durumunda aile birliğimin Bakanlıkça belirlenecek bir ilde sağlanabilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasını talep ediyorum.” beyanını işaretlemesi gerekiyor.

Bakanlık tarafından yazılı bildirim gönderilecek. Bu bölüm kapsamda yer değiştirme işlemi 8 Eylül 2025 tarihinden önce gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri yer değiştirme kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla yapılabilecek. Bu bölüm kapsamında yer değiştirme işlemi 8 Eylül 2025 tarihinden sonra
gerçekleşenlerden;

Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olanların ayrılma işlemleri atama kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla,

Diğer öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise yarıyıl tatili itibarıyla yapılabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER