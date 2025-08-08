MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı ve binlerce öğretmenin yeni yerlerine atamaları yapıldı. Ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci başvurular başladı. Öğretmenler mazeretlerinin bulunduğu yere atamalarının yapılması için MEBBİS veya e-Devlet ekranından başvurularını yapabiliyor. İl dışı ataması olan öğretmenler ise 7 Ağustos'ta ilişik kesme işlemine başladı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama 2. başvurusu ne zaman?
MEB atama takvimi son buluyor. Yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 18-29 Temmuz tarihleri arasında alındı ve 31 Temmuz - 5 Ağustos'ta yapılan tercihlere atama işlemleri 6 Ağustos'ta gerçekleşti. İller arası ataması yapılmayan öğretmenlere MEB tarafından ikinci bir şans daha verildi. İşte, il dışı 2. atama başvuru detayları...