MEB il dışı atama 2. başvuru ekranı: Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için iller arası atama başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlıkça aile birliğinin sağlanmasını isteyenlerin Elektronik Başvuru Formunda yer alan “Mazerete bağlı atama işlemi gerçekleşememesi durumunda aile birliğimin Bakanlıkça belirlenecek bir ilde sağlanabilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasını talep ediyorum.” beyanını işaretlemesi gerekiyor.



Bakanlık tarafından yazılı bildirim gönderilecek. Bu bölüm kapsamda yer değiştirme işlemi 8 Eylül 2025 tarihinden önce gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri yer değiştirme kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla yapılabilecek. Bu bölüm kapsamında yer değiştirme işlemi 8 Eylül 2025 tarihinden sonra

gerçekleşenlerden;



Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olanların ayrılma işlemleri atama kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla,



Diğer öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise yarıyıl tatili itibarıyla yapılabilecek.