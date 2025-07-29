MEB iller arası atama takvimi 2025: Yaz tatili il dışı atama/yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Öğretmenlerin atama sonuç tarihi

Öğretmenler atanma isteklerini “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden başvuru formu doldurarak tebliğ edebiliyor. Tercih aşamasında ise öğretmenlerden atanmak istedikleri kurum listeleri talep ediliyor. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme işlemleri yapılıyor. Eşlerden biri atanıp diğeri atanmadığı durumlarda, atanan eş iptal hakkını kullanabiliyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama takvimi...