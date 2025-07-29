MEB iller arası atama takvimi 2025: Yaz tatili il dışı atama/yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Öğretmenlerin atama sonuç tarihi
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları son buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatili iller arası atama takvimi yayımlandı. Öğretmenlerin ön başvuruları 18 Temmuz günü başladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumu gibi çeşitli gerekçelerle iller arası atama talep eden öğretmenler iki aşamalı sürece tabi tutuluyor. Başvurular elektronik başvuru formu doldurularak yapılıyor. Bu aşaması olumlu olan adaylar tercih başvurusunu yapabilecek. Peki, MEB mazerete bağlı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenler atanma isteklerini “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden başvuru formu doldurarak tebliğ edebiliyor. Tercih aşamasında ise öğretmenlerden atanmak istedikleri kurum listeleri talep ediliyor. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme işlemleri yapılıyor. Eşlerden biri atanıp diğeri atanmadığı durumlarda, atanan eş iptal hakkını kullanabiliyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama takvimi...