MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların mülakat sonuçları gündemde. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı. Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başladı. Mülakatlar, MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Değerlendirme ise bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilerek tamamlanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları başladı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

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MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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