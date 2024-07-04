MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların mülakat sonuçları gündemde. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı. Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başladı. Mülakatlar, MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Değerlendirme ise bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilerek tamamlanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları başladı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.