MEB mülakat sonuç tarihi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.



Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.