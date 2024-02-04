MEB öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjan sayısı belli oldu mu? 2024 öğretmen ataması ne zaman?
2024 öğretmen ataması binlerce eğitim fakültesi mezunun gündeminde yer alıyor. Yeni yılın başlaması ile beraber öğretmen atamasına yönelik beklenti de arttı. Öte yandan son olarak konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacaklarını açıklamıştı. Peki, MEB öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjan sayısı belli oldu mu? 2024 öğretmen ataması ne zaman?
Öğretmen atama takvimi, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında boş kadrolara yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama gelmişti. Şimdi tüm gözler yapılacak resmi bilgilendirmelerde. İşte, 2024 öğretmen atamasına dair bilgiler...