MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi: Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı, şimdi de öğretmenler ödenek ödeme tarihlerini merak ediyorlar. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verilen ödenek ile ilgili ödeme tarihinin belli olup olmadığı sorgulanıyor. Eğitim ödeneğinin ödeme tarihi, okulların açılmasının ardından öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eğitim ödeneği ya da diğer adıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. İşte, 2024-2025 MEB eğitim ödeneği ödemesinde son bilgiler...