MEB ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, ve 9. sınıflar için ortak sınav uygulaması yapılıyor. 2. dönem 1. yazılı sınavlarda 7 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan 2. dönem 1. ortak sınavları hangi gün, saat kaçta yapılacak?
2. dönem ortak sınavları için beklenen tarihler geldi! Tam gün, öğlenci ve sabahçı olarak eğitim veren okullarda oturumların saatleri değiiklik gösteriyor. Ülke genelinde Türkçe ve Matematik alanlarında gerçekleştirilen ortak sınavlarda her sınıf öğrencilerine 40 dakika süre tanınıyor. İşte, MEB 2. dönem ortak sınav saati ve süresi...