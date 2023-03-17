MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.