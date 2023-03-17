MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer, duyurdu.
Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.
Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru şartları ilerleyen günlerde ilan edilecek.
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.