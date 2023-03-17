MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan paylaşımın ardından Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer, duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? - 2

BRANŞ DAĞILIMI

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? - 3

TARİH İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru şartları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

MEB personel alımının ayrıntıları: MEB personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? - 4

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

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