MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erecek. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 türünden başvurularını yapan yüz binlerce aday, gözlerini MEB tarafından açıklanacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevirdi. Yayımlanan takvim doğrultusunda 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Atanacak öğretmen adayları daha sonra MEB tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Peki, 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacak. MEB tarafından 2025 yılı içinde ilk 15 bin öğretmen alımı daha sonrasında ise 10 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Başvuran adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte öğretmen atamasının yapılacağı tarih.

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MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'ta saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Buna göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.

Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TEMMUZ'DA

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

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