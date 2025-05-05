MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2025: 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erecek. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 türünden başvurularını yapan yüz binlerce aday, gözlerini MEB tarafından açıklanacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevirdi. Yayımlanan takvim doğrultusunda 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Atanacak öğretmen adayları daha sonra MEB tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Peki, 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacak. MEB tarafından 2025 yılı içinde ilk 15 bin öğretmen alımı daha sonrasında ise 10 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Başvuran adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte öğretmen atamasının yapılacağı tarih.