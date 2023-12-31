MEB tarihi açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.