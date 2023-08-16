MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapacak. Peki, MEB TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak? TYP başvurusu nasıl yapılacak?

MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında - 1

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala  TYP başvuruları gündeme geldi. Okulların 11 Eylül'de açıklanacak olması nedeniyle TYP başvurularının ağustos ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı paylaşacak.

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MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında - 2

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardundan programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında - 3

TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.


MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında - 4

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

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