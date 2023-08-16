MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala TYP başvuruları gündeme geldi. Okulların 11 Eylül'de açıklanacak olması nedeniyle TYP başvurularının ağustos ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı paylaşacak.