MEB TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler temizlik görevlisi alımı ilanlarında
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapacak. Peki, MEB TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak? TYP başvurusu nasıl yapılacak?
Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala TYP başvuruları gündeme geldi. Okulların 11 Eylül'de açıklanacak olması nedeniyle TYP başvurularının ağustos ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı paylaşacak.