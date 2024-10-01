MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KÜTAHYA



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "2024-2025 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "30.09.2024 Pazartesi günü kurada ismi çıkanların Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'na istenen evrakları ile gelmeleri gerekmektedir. Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları için tıklayınız." denildi.



BURSA



Bursa Yıldırım İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, İlçemiz okullarında istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.



Asıl ve yedek listeler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz." denildi.



TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.



TYP Temizlik Görevlileri Yedek Liste için tıklayınız.