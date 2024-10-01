MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin temizlik personeli başvuru sürecinin sonlanması ardından sonuç tarihi merak ediliyordu. TYP kapsamındaki temizlik personeli alımı başvuru sonuçları ilan edildi. Peki, temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulamayla ilgili ayrıntıları derledik...

MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki temizlik görevlisi iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sayfalarından paylaşılıyor.

Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

KÜTAHYA

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "2024-2025 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "30.09.2024 Pazartesi günü kurada ismi çıkanların Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'na istenen evrakları ile gelmeleri gerekmektedir. Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları için tıklayınız." denildi.

BURSA

Bursa Yıldırım İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, İlçemiz okullarında istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

Asıl ve yedek listeler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz." denildi.


TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.

TYP Temizlik Görevlileri Yedek Liste için tıklayınız.

MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? - 3

BURDUR

Burdur İl Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Kurada ismi çıkan katılımcılar 30.09.2024 Pazartesi günü evraklarını Burdur il Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek iş başı yapacak olup bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeyecektir.
Kurada ismi çıkmayanlar yedek olarak değerlendirilecek olup 01.10.2024 tarihinden itibaren boş olan okullara yerleştirilecektir. "

TYP TEMİZLİK PERSONELİ NOTER SONUÇ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Dulkadiroğulları İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Belirtilen süre içerisinde TYP sözleşmesi gereği istenen başlama evraklarını teslim etmeyen personel hak kaybına uğrayacaktır. Yerine İŞKUR il Müdürlüğünden yedek personel talebi yapılacaktır."

TYP TEMİZLİK PERSONELİ NOTER SONUÇ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? - 4

TRABZON

Traboz İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İŞKUR TYP 27.09.2024 TARİHLİ İLÇE BAZLI KURA SONUCU" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu.

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