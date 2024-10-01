MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulama: Temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin temizlik personeli başvuru sürecinin sonlanması ardından sonuç tarihi merak ediliyordu. TYP kapsamındaki temizlik personeli alımı başvuru sonuçları ilan edildi. Peki, temizlik personeli alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? MEB TYP kura sonuçları personel isim listesi sorgulamayla ilgili ayrıntıları derledik...
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki temizlik görevlisi iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sayfalarından paylaşılıyor.
Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.