MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından öğretmen alımları gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne zaman yeni öğretmen ataması yapacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. Peki, öğretmen ataması ne zaman?

MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 1

23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Şimdi tüm gözler MEB öğretmen atama takviminde. İşte, 2023 öğretmen atamalarında son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 2

BAKAN TEKİN'DEN ATAMA AÇIKLAMASI


Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz ay katılıdğı bir canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine "Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz." şeklinde konuştu.

MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman? - 3

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Konuya dair Bakanlık ya da Bakan'dan net bir açıklama henüz gelmedi.

Bu kapsamda bilgiler kesinleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER