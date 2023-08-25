MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman?

BAKAN TEKİN'DEN ATAMA AÇIKLAMASI



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz ay katılıdğı bir canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine "Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz." şeklinde konuştu.