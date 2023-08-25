MEB yeni öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmenlik tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından öğretmen alımları gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne zaman yeni öğretmen ataması yapacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. Peki, öğretmen ataması ne zaman?
23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Şimdi tüm gözler MEB öğretmen atama takviminde. İşte, 2023 öğretmen atamalarında son bilgiler...