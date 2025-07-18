MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi
Öğretmenlerin il dışı atama süreci başvuru aşaması ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2025 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk etapta elektronik başvuru formu doldurarak işlemi gerçekleştiren öğretmenler ikinci aşamada da kurum tercihlerini yapacaklar. Başvurular 18 Temmuz'da başladı ve MEBBİS ya da personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınıyor. Peki, il dışı öğretmen atama/tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları alınmaya başladı. Ön başvuru ve tercih aşaması ardından öğretmenlerin atamaları ve ilişik kesme süreci başlayacak. Ataması yapılmayan eşlerden diğeri, olumlu olan atama sonucunu ise 12 Ağustos tarihinde iptal edebilecek ve eski yerine atama talebinde bulunabilecek. İşte, 2025 il dışı atama takvimi...