MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin il dışı atama süreci başvuru aşaması ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2025 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk etapta elektronik başvuru formu doldurarak işlemi gerçekleştiren öğretmenler ikinci aşamada da kurum tercihlerini yapacaklar. Başvurular 18 Temmuz'da başladı ve MEBBİS ya da personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınıyor. Peki, il dışı öğretmen atama/tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları alınmaya başladı. Ön başvuru ve tercih aşaması ardından öğretmenlerin atamaları ve ilişik kesme süreci başlayacak. Ataması yapılmayan eşlerden diğeri, olumlu olan atama sonucunu ise 12 Ağustos tarihinde iptal edebilecek ve eski yerine atama talebinde bulunabilecek. İşte, 2025 il dışı atama takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 2

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SÜRECİ

Öğretmenler mazerete bağlı olarak yer değiştirme ön başvurularını 18-29 Temmuz günü saat 16:00'ya kadar “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adresleri üzerinden yapabilecek.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 3

ÖĞRETMENLERİN TERCİH BAŞVURULARI

Başvurular ardından tercih aşamasına geçebilen öğretmenler, 31 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında kurum tercihi başvurusu yapabilecek.

Bu etapta öğretmenler, istedikleri ilde müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık
merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin
görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları haricindeki kurumların boş kadrolarına ya da muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanları hariç) listesine başvuru yapılabilecek.

Yerleştirmeler, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleşecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 4

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde 6 Ağustos itibarıyla görütülenebilecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI: MEB il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi - 5

Takvim

Başvurular: 18-29 Temmuz
Tercihler: 31 Temmuz - 5 Ağustos
Atamalar: 6 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme: 7 Ağustos

Eşlerden biri atanamayan öğretmenler için başvuru: 6-8 Ağustos
Atama kararlarının iptali: 12 Ağustos

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