MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak?

Depremin etkilediği 10 ilde eğitime ara verilmesi ardından Türkiye genelindeki okullarla ilgili yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.





