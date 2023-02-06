MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak?

5 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde yarıyıl tatili uzatılmış, valilikler Twitter adresinden tatil haberlerini vermişti. 6 Şubat için verilen tatil kararının salı günü de devam edip etmeyeceğini merak eden öğrenciler, yapılan açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Özer, yarıyıl tatilinin uzatıldığını duyurdu.

MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak? - 1

Depremin etkilediği 10 ilde eğitime ara verilmesi ardından Türkiye genelindeki okullarla ilgili yeni bir karar alındı.  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.


MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak? - 2

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İklim şartlarını da baz alarak tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak? - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Alınan karar nedeniyle 5 Şubat'a açılması beklenen okullar,13 Şubat'ta  açılacak.

MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak? - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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