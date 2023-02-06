MEB'ten tatil kararı: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zamana kadar tatil olacak?

Depremin etkilediği 10 ilde eğitime ara verilmesi ardından Türkiye genelindeki okullarla ilgili yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İklim şartlarını da baz alarak tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
Alınan karar nedeniyle 5 Şubat'a açılması beklenen okullar,13 Şubat'ta açılacak.
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.