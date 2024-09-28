Meclis 1 Ekim'de açılıyor: İşte yeni yasama yılındaki ana gündem başlıkları

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜÇLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

"Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım." ifadesinin kullanan Güler, daha sadeleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da kendi disiplini açısından sürdürülebilir mahiyette, hem gelir açısından hem de giderleri karşılama açısından güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu konuda merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına işaret eden Güler, "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak." diye konuştu.

Halihazırda 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu altını çizen Güler, bu dengenin çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı gelişmiş ülkelerde emekli çalışan oranının, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu anlatan Güler, Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak bir orta yolda yürümekte fayda olduğunu kaydeden Güler, "Her kesimin katkısını alarak bu konuyu ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Güler, bugünden alınacak tedbirlerle, ileride yaşanacak daha büyük sorunları önlemiş olacaklarını söyledi.