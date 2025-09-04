Meclis açılışı için geri sayım! TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlanıyor. Her sene belirli zaman aralığında tatile giriyor. Meclis, 2025 yılında yoğun gündem sebebiyle tatil başlangıcını ertelemişti. Genel Kurulun 20 Temmuz'daki birleşimiyle Meclis'in 21 Temmuz itibarıyla tatil girmesine karar verilmişti. Birçok gündem maddesi için gözler Meclis'in açılış tarihinde.
Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılında yoğun bir tempo ile çalıştı. Toplamda 113 birleşme gerçekleştirildi, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 822 kanun teklifi sunuldu. Gündem nedeniyle 1 Temmuz'da başlaması planlanan Meclis tatili 21 Temmuz'a kalmıştı. TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı bekleniyor.