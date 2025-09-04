Meclis açılışı için geri sayım! TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlanıyor. Her sene belirli zaman aralığında tatile giriyor. Meclis, 2025 yılında yoğun gündem sebebiyle tatil başlangıcını ertelemişti. Genel Kurulun 20 Temmuz'daki birleşimiyle Meclis'in 21 Temmuz itibarıyla tatil girmesine karar verilmişti. Birçok gündem maddesi için gözler Meclis'in açılış tarihinde.

Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılında yoğun bir tempo ile çalıştı. Toplamda 113 birleşme gerçekleştirildi, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 822 kanun teklifi sunuldu. Gündem nedeniyle 1 Temmuz'da başlaması planlanan Meclis tatili 21 Temmuz'a kalmıştı. TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı bekleniyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Temmuz'da tatile giren Meclis'in yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'de toplanmak üzere tatil olmuştu.

Ayrıca; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırılmıştı.

Geride bırakılan yasama döneminde toplamda 7 Meclis araştırma komisyonu kuruldu. Bunlar; Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Çocuklara yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu oldu.

Ayrıca Meclis Başkan seçimi gerçekleştirildi ve Numan Kurtulmuş yeniden başkan seçildi.

