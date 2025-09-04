Meclis açılışı için geri sayım! TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Temmuz'da tatile giren Meclis'in yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'de toplanmak üzere tatil olmuştu.



Ayrıca; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırılmıştı.